桃園疫情擴散！ 侯友宜宣布新北校園實施「疫苗護照」｜中時新聞網

桃園本土疫情不斷擴大，至今仍有確診個案。新北市市長侯友宜今日（15）宣布，為保護學生安全，新北市將推動校園版「疫苗護照」，若有特殊原因要進入學校，得至少打過兩劑疫苗並滿14天才准放行。侯首開全國「疫苗護照」第一槍引發熱議，網友卻分成兩派，一派認為此政策有必要，一派則認為疫苗並不能防止染疫，此政策不僅擾民更將妨礙民生經濟。

侯友宜今日出席公開活動時表示，新北市兩劑疫苗覆蓋率已達7成5，是推動「疫苗護照」較成熟的時機，決定先從校園開始，只要不是學生、教師或行政等必要人員，進校園必須出示小黃卡。至於其他行業，或餐廳、機構等，會等專家評估風險後，再來研究。

此消息討論熱烈，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞》、《ETtoday新聞雲》等新聞連結及臉書社團留言，雙方意見兩極，戰火猛烈。支持此政策的網友表示：「早該這麼做了，讚啦！」「侯友宜就是霸氣，首長就該有如此氣魄」、「比桃園超級屁話王有擔當」、「市長又超前部署，絕不走某些人的爛路」、「侯友宜加油」。

反對此政策的網友則表示：「許多老人家因慢性疾病而沒去打疫苗，這些人該怎辦？」「取消境外才是最重要的吧，一直叫人打疫苗是在？」、「打疫苗與否跟體質有關，不能強迫打，何況有人打四劑也中」、「好大的官威」、「再搞下去會不會連餐廳都封？人民生計怎辦？」「這政策一下去，會引發民眾恐慌，餐廳跟很多行業都不用活了」。