聯亞藥業公司去年股票價格出現異常波動，新竹地檢署檢察官蒐集事證後，檢調人員14日持搜索票在台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市等22處執行搜索，傳喚17人到案說明。聯亞生技執行副總彭文君喻知300萬交保，傅姓處長100萬元交保。

新竹地檢署表示，聯亞藥業公司已發行普通股股票在證券商營業處登錄買賣（即興櫃股票），去年6月下旬興櫃至8月間，股票價格出現異常波動，由檢察官王遠志偵辦，經指示法務部調查局北部地區機動工作站蒐集相當事證後，14日在22處執行搜索，扣得相關文書、電磁紀錄與筆電等物，並同步傳喚與聯亞藥公司有控制關係的執行副總經理彭文君及傅姓處長等管理階層及相關證人共17人到案說明。

檢方動員8名檢察官漏夜訊問，已15日凌晨1時許結束。對聯亞藥公司股價異常波動一情，認彭文君、傅姓處長涉嫌違反證券交易法第157條之1第1項規定而犯同法第171條第1項第1款之內線交易罪嫌，犯嫌均屬重大，惟尚無聲請羈押之必要，檢察官諭知彭文君、傅姓處長分別以300萬元、100萬元交保，其餘涉案人與證人則均請回。