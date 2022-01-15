警方查獲6包安非他命。（警方提供）

通緝犯拒檢追撞5車 丟下女友跑10M遭逮

45歲陳姓毒品通緝犯，15日凌晨開車行經寧夏路時遇警攔查，因身上藏有毒品心虛，開車往承德路方向逃逸，過程中還撞毀路邊5台汽車，陳後來丟下林姓女友棄車逃逸，但跑不到10公尺，即被警網包圍制伏，警方另在林女身上起獲6包安毒。

大同警方15日凌晨5時巡邏時，發現1部黑色自小客行跡可疑，又查出該車車牌已失竊協尋，立刻上前示意攔查，但駕駛反而加速朝承德路方向逃逸。

警方見狀驅車追趕，車子一路從民族東路逃竄，最後在新生高架前自撞，波及路邊5部汽車，駕駛見狀況不妙，立刻棄車落跑，但跑沒多久即被警方圍捕。

警方查出陳是毒品通緝犯，同車的林姓女友身上則有6小包安非他命，陳拒捕衝撞時，造成胸口、腹部挫傷，林姓女友的胸口也受創重傷，警方隨後將兩人戒護送醫。

陳嫌初步供稱，因有案在身，加上女友身上還有毒品，所以經常晝伏夜出，沒想到凌晨5點還會撞上警察，第一時間很慌張才會開車逃逸，警訊後被依公共危險、毒品等罪移送法辦。

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