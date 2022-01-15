Keep hearing of train burglaries in LA on the scanner so went to #LincolnHeights to see it all. And… there’s looted packages as far as the eye can see. Amazon packages, @UPS boxes, unused Covid tests, fishing lures, epi pens. Cargo containers left busted open on trains. @CBSLA pic.twitter.com/JvNF4UVy2K — John Schreiber (@johnschreiber) January 13, 2022

美國有線電視新聞網(CNN)14日報導，美國加州洛杉磯郡近日鐵路竊盜案劇增。根據現場照片與曝光影片顯示，竊賊偷完東西後隨手扔掉包裝與盒子，導致現場一片狼藉。前議員馬侃的女兒梅根(Meghan McCain)在推特上嘲諷，「這看來像第三世界國家，這就是美國？」。

包括UPS、亞馬遜與聯邦快遞等企業，都是這波竊案的受害者。從CBS攝影記者施萊柏(John Schreiber)發布的影片來看，地上散落著亞馬遜的包裹、UPS的盒子、沒有使用的新冠肺炎篩檢組、魚餌等等，而火車上的貨櫃則被敲開。

美國聯合太平洋鐵路公司表示，由於竊案激增，可能會暫時停止在洛杉磯郡的業務。話鋒一轉，聯合太平洋更抨擊加州州長紐松(Gavin Newsom)縱容犯罪；竊賊居然囂張到連上鎖的貨櫃與火車，都可以無視並破門而入。

2021年12月，聯合太平洋向洛杉磯地區檢察官致函；信中提到，洛杉磯郡的竊盜案較去年同期成長160%。之所以如此，與洛杉磯郡檢察官賈斯康（George Gascon）在2020年12月頒布的命令有關。該命令改變對微罪的起訴方式，才導致竊盜激增。

聯合太平洋公司強調，在2021年最後3個月中，其與洛杉磯警局合作並逮捕100多名「破壞我們火車的犯罪分子」。但是，儘管他們擴大安全資源，並與執法部門更密切地合作，問題卻沒有消失；更精確地說，犯人會在24小時內被釋放。

地上散落著亞馬遜的包裹、UPS的盒子、沒有使用的新冠肺炎篩檢組、魚餌等等，而火車上的貨櫃則被敲開。(圖/美聯社)

CNN指出，犯罪率增加與新冠肺炎大流行造成貧窮上升有關。檢察官改變對微罪的起訴，是因為更根本的問題在於就業、住房、教育、社會福利與移民方面的困難。

賈斯康更強調，「從研究結果來看，大量起訴微罪對公共安全的幫助非常小。從長期來看，甚至是產生負面影響」。

洛杉磯郡的竊盜案較去年同期成長160%。之所以如此，與洛杉磯郡檢察官賈斯康（George Gascon）在2020年12月頒布的命令有關。該命令改變對微罪的起訴方式，才導致竊盜激增。(圖/美聯社)

然而，部分民眾卻悲觀地認為，竊盜頻繁恐成加州的新常態；還有人感嘆都是紐松治理不佳所致。共和黨候選人星巴克表示，「幹得好(民主黨人)！這就是你門政策的最終產物。你讓人們偷走商品、讓人流落街頭，你奪走警察預算，讓他們沒有能力阻止犯罪，最終扼殺我們的供應鏈。