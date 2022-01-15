據2021年最新勞保財務精算報告，勞保基金能夠維持基金持續累積增加，其實並非勞保保費的內在收支結構有所好轉，台灣勞工陣線認為，勞保財務危機能延後2年，主要有三大原因： 「投資獲益超過預期」、「政府持續撥補」與「退休領取年金者少於預期」。

勞陣指出，2019年開始，遇到台灣股市榮景，投資報酬率高過預期，2021年11月為止，勞保基金投資收益532億元，投報率7％，過去三年累積投資收益超過2000億元。為何會高估是因為過去精算都將基金報酬率設定在3.5％，不過最近幾年勞保基金投報率都在5％以上，因此最新的精算報告將投報率設定在4％，因此，破產才會延後2年。

勞陣說，政府從2020年開始決定以編列預算方式撥補勞保基金200億元，2021年撥補220億元，2022年也將撥補300億元，而未來也將持續撥補。

勞陣提及，目前退休領取年金者低於精算推估，原來推估2026年有261萬人領取，此次精算報告為248萬人，不過以目前領取老年年金約148萬人，依照過去人數增長率每年6到7萬人來推估，2026年約200萬人領取勞保年金。不過，這些潛在具有領取資格卻沒有領取的屆齡勞工，可能是因為目前要保有收入收入，暫時沒有申請，不過也可能一夕出來領取，猶如潛在活火山等著爆發。

台灣勞工陣線認為，上述因素加起來，造成勞保財務短期沒有明顯惡化，基金規模還是維持在8000多億元。不過，勞保的收支現金流的支出大於收入差距持續擴大當中，這個結構性的根本問題，卻完全沒辦法逆轉，上述三個因素屬於於暫時性的特效藥，例如股市的投資獲益很可能順間逆轉為負，政府撥補也可能因為國家財政考量而停止，屆齡退休勞工也可能湧現領取年金，這些短期性因素如果消失，那麼勞保財務危機的基本面，恐怕水退了之後會很難應付。

台灣勞工陣線認為，勞保財務的危機還是必須嚴肅面對，如何拆解勞保長期的結構性財務危機，恐怕必須勞資政三方，共同誠實面對，勞動部應該組成由勞資政學各方代表組成的「勞保財務監控委員會」，定期公布勞保財務資訊，並廣徵改革政策方向，以做為解決勞保財務結構性危機的基礎。