全台伴手禮市場高達400億元，city’super搶年節送禮商機，即日起至1月23日祭出上百款人氣甜點名店、質感聯名春節禮盒預購活動，以「豪華異國」、「質感聯名」、「經典澎湃」3大特色，蒐羅包含蟬聯五屆台中十大伴手禮「法布甜」；台灣高質感餅乾品牌「山木島Shanmu」、「Koti Koti」以及台灣精品茶業「淡然有味」等品牌，春節禮盒預購super e會員消費滿2000元可享免費宅配到府。

city’super復興店獨家引進台北大直甜點貴婦名店「Pâtisserie Francis 旋轉木馬點心坊」，融合東西方文化與烘焙技術，明星商品為冠軍無麩質蛋糕「朵娜」、「法式水果酥」、知名跑車貴賓室點心「松露牛軋糖」。（city’super提供）

除禮盒外，更有30款以上高檔進口水果禮盒，蘋果有「平安」諧音。日本直送的頂級蘋果為連續5年city’super年節禮盒銷售冠軍，這次引進有日本頂級弘前蘋果、和歌山蜜柑禮盒等，主打的日本弘前陽光富士蘋果禮盒8入，原價1088元、特價952元。

city’super春節限定禮盒「旋轉木馬 園滿春紛禮盒」原價1580元、1月30日前特價1500元。（city’super提供）

另，city’super復興店獨家引進台北大直甜點貴婦名店「Pâtisserie Francis 旋轉木馬點心坊」，融合東西方文化與烘焙技術，明星商品為冠軍無麩質蛋糕「朵娜」、「法式水果酥」、知名跑車貴賓室點心「松露牛軋糖」，其中，「松露牛軋糖」398元，獲食品界米其林ITQI最佳風味殊榮，選用義大利頂級白松露與澳洲特級夏威夷豆，手作口感Ｑ彈不黏牙；季節限定限量的「紅心番石榴酥」採用宜蘭員山小農契作紅心番石榴，慢火熬煮為果醬餡並將其高雅香氣封存於散發高雅法國奶油香的法式餅皮中，口感純粹綿密。

為歡慶快閃店開幕及看好春節送禮商機，1月30日前於city’super復興店祭出多重獨家優惠，期間春節限定禮盒全面95折；消費滿2000元送限量設計帆布袋。快閃店主打春節限定禮盒「旋轉木馬 園滿春紛禮盒」原價1580元、1月30日前特價1500元，禮盒中集結品牌最受歡迎的法式鳳梨酥「紅心番石榴酥」以及得獎的「松露牛軋糖」，還有「桂花烏龍牛軋糖」及各式手工餅乾，搭配粉嫩質感禮盒包裝，讓送禮更顯心意。

city’super「法布甜x 華剛茶業 柏金包禮盒」2380元，含華剛茶業聯名茶包、流心奶皇和養生堅果塔，柏金包造型禮盒送禮質感滿分。（city’super提供）

根據觀察，因2022農曆春節提早報到，春節禮盒買氣於跨年、元旦時較去年提前發酵，分析發現千元以上高質感包裝及美味兼具的年節禮盒最熱銷，銷售占比達6成，尤以今年聯名款禮盒銷量與去年翻倍成長，像是法布甜就分別與「華剛茶業」、「林聰明」推出的限量聯名禮盒，「法布甜 x 華剛茶業 柏金包禮盒」2380元，含華剛茶業聯名茶包、流心奶皇和養生堅果塔，柏金包造型禮盒送禮質感滿分；榮獲全球百大設計獎的「淡然有味『得閒』典茶禮盒」1380元，含金萱烏龍袋茶、紅玉紅茶袋茶、文山包種袋茶，並以山煙藍三層式禮盒收藏好茶，三色茶罐、銅片繫繩更添精緻。