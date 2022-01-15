江念庭辛苦帶大女兒。（尚時代文創娛樂提供）

江念庭辛苦帶大女兒。（尚時代文創娛樂提供）

資深歌手江念庭去年底回歸歌壇，顛覆以往柔弱憂鬱樣貌，改以俐落短髮爵士名伶的形象，以台語歌曲〈嘸啥人知的歌星〉細訴自己的人生故事。雖曾2度入圍金曲獎，但61歲的江念庭把自己當作新人，發片至今才2週已排滿近30個通告。江念庭笑說雖自己已是花甲之年，但熱情和毅力絕對不能輸年輕人，25歲女兒看到媽媽每天滿滿的工作行程，驚呼怎麼比自己還忙。

江念庭回憶起過去辛苦帶女兒的日子，曾經因為口袋裡的錢不夠讓女兒多買一包零食，一面自責一面爆氣而坐在捷運站旁大哭，身旁的女兒非但沒有嚇到，還兩眼圓滾滾地盯著媽媽看，只是不懂媽媽為什麼要大哭。想起這段小小的往事，對許多人來說或許微不足道，但卻是相依為命的母女倆內心最深刻的畫面。

江念庭的25歲女兒目前在高雄上班，雖較少待在媽媽的身邊，但2人像閨蜜好友一樣天天通電話。女兒從小就聽媽媽做家事時哼哼唱唱，還說自己是歌星，但她從來都沒看過媽媽上電視，就讀國中時上網搜尋媽媽的舊影片，才知道原來媽媽曾唱紅不少歌，還差點拿了金曲獎。如今媽媽有機會再圓夢想、重回歌壇，女兒開心地廣發社群告訴朋友們「我的媽媽是歌星」，更是她心中永遠的Super star。

這次在江念庭的專輯當中，女兒也和媽媽一起進錄音室合唱〈媽媽是歌星〉，輕鬆的恰恰節奏、歡愉的母女對話，加上女兒清稚含羞的嗓音，讓江念庭反覆聽著總會不由自主地微笑，心中充滿溫暖、滿足又甜蜜。