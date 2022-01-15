台中購物節結束一個多月，有民眾向市議員反應中獎後遲未收到獎金。（賴佳微服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市議員賴佳微憂心，市府對中獎者詢問無音訊，可能會讓有心人士借用市府名義向中獎者索取個資甚至進行詐騙。（本報資料照）

台中購物節創下登錄消費總金額破291億元，但有民眾反應中獎後遲未收到獎金，市議員賴佳微15日表示，民眾抱怨資料寄出近兩個月沒下文，「市府不要欠過年」。市府表示，兌獎中心收到兌獎案件5萬5975件，已完成匯款3萬4256件，其餘未完成匯款程序的案件，會在農曆春節前完成匯款程序。

賴佳微說，多次提醒市府加強兌獎作業，市長盧秀燕也在議事堂承諾會快速行政流程，但效率依舊低落，簡直是說一套做一套，有民眾向陳情，打去市民專線卻要民眾自己去聯絡台中購物節，但打去台中購物節的客服專線變成空號，民眾傻眼查詢電話到底是要打給誰？

「一名民眾11月18日中獎過後，資料馬上寄出，但一個月內市府都沒有主動來電」，賴佳微表示，中獎民眾多次透過各種市政聯繫管道，才獲知其需要補件的訊息，令他大為不滿。

賴佳微痛批，資料不齊全，可能會影響中獎人權益，但市府不主動告知，難道要得獎人喪失獲獎金的權益，還有人補件資料寄去指定窗口，但快過農曆春節了，到現在都還沒收到獎金，當初被抽中現金的喜悅變成怒氣。

另名市民投訴，中獎一個多月沒消息，打給1999市民專線，回覆的答案竟要該名民眾自行打給台中購物節，但台中購物節活動結束後，本來提供的三支客服聯絡電話，變沒人接聽的空號。

賴佳微質疑，抽中現金領不到的窘況不是個案，台中購物節活動臉書專頁，即有不少中獎民眾反應有同樣問題，市府與民眾之間的聯繫問題出在哪裡？

「市府數月來毫無音訊，可能會讓有心人士借用市府名義向中獎者索取個資甚至進行詐騙」，賴佳微呼籲，市府應盡速主動向所有中獎者聯繫，到底目前獎金還沒核發的主因為何，資料是否有遺漏，讓民眾知道大約何時可以領到獎，不要欠錢欠過年。

對此，經發局表示，所有獎金皆須審慎辦理核銷程序，確保活動的公平性，活動兩個月天天抽組數眾多，兌獎小組每日多人初步審核中獎民眾個資，全力加速核對中獎發票號碼、金額及日期等中獎要件，兌獎小組審核通過後，將會發送手機簡訊通知中獎者已將中獎資料送往主辦單位核銷，以收到簡訊日起約15個工作天會完成獎金匯款。

經發局指出，至1月5日兌獎中心收到兌獎案件總計5萬5975件，送到市府共計5萬1458件，已完成匯款3萬4256件，其餘未完成匯款程序的案件，將會在農曆春節前完成匯款程序。

APP上聯絡市府與客服專線提供購物節活動期間相關疑問協助，中獎者於下載中獎表單時，主辦單位附有「振興台中－中央振興券加值計畫－獎金請領作業程序」，該程序內容有提供中獎者兌獎小組聯絡電話，如中獎者欲查詢領獎進度，撥打該兌獎小組客服專線，該客服專線仍繼續為民服務。