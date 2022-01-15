唱歌團主在群組貼文「誰掉了這只戒指？」（警方提供）

江嫌因尾戒露餡遭警逮捕。（警方提供）

26歲江姓男子日前透過LINE歌唱群組，與6、7名男女相約到北市KTV練唱，過程中卻趁23歲廖姓大學生不注意，伸手進他的背包，偷取錢包及8000元五倍券，但江行竊時，不慎將自己的尾戒留在廖的背包，歌唱團團主配合警方，在群組詢問：「那天撿到戒指是誰的？」江立刻回答：「是我的」遭警方循線逮捕。

北市刑大偵三隊接獲男大生報案，指他日前和歌友揪團唱歌，回家後卻發現錢包不翼而飛，加上8000元五倍券，損失1萬餘元，但奇怪的是，「我的背包裡還多了一個尾戒。」

警方研判，尾戒可能是竊賊犯案時不慎遺落，於是聯繫該團團主，團主配合警方，在群組表示，當天唱完歌後，有人在座椅上撿到1個尾戒，詢問有沒有人掉東西？

江嫌不疑有他，立刻回覆是自己掉的，警方鎖定追查後，日前前往江新北市樹林區的住家逮人，江看到警察嚇了一跳，最後才坦承犯案。

江辯稱自己目前無業，靠打零工維生，因為很悶所以才去唱歌，臨時起意才會偷錢，但過程中因為太緊張，不慎將尾戒遺落在對方背包裡，所得萬餘元已全部花光，警訊後被依竊盜罪移送法辦。