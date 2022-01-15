中國大陸昨（14日）新增104例新冠本土確診病例，河南佔一半，其餘分布在天津、廣東、陝西及浙江。至此，本月以來4省5地已出現變種病毒Omicron疫情，分別是天津、河南安陽、遼寧大連、廣東中山及珠海。

據中國國家衛健委公布，大陸昨日新增165例新冠確診，境外輸入佔61例、本土104例。新增的本土病例中，河南52例，其中安陽37例、許昌12例、鄭州3例；天津39例；廣東珠海6例、深圳2例；陝西西安4例；浙江杭州1例。當日新增本土無症狀感染兩例，均在廣東，廣州、珠海各1例。

最早發現本土Omicron疫情的天津，本輪累計181例，當地今日（15日）再開展第三輪全員核酸檢測。天津市疾控中心主任韓金豔表示，第二輪檢測新報告的感染者主要在隔離點和封管控區發現，總體上，天津基本控制Omicron在社會面上的傳播。中國工程院院士張伯禮昨受訪時預計，天津本輪本土疫情確診病例應該可以控制在200多例，希望春節前天津可以不再有新發病人。

值得注意的是，天津Omicron疫情已經外溢遼寧大連、河南安陽兩地。其中，大連除最先發現的兩名陽性人員後，至昨日無新增本土感染者。而安陽本輪累計已達235例確診。

另外，廣東已出現Omicron疫情。日前中山坦洲出現的確診病例，初步判斷為感染Omicron，該病例相關感染路徑已相對清晰，與珠海已公布病例存在時空交集。

而珠海通報的7例，初步判斷為Omicron，感染源頭不明。當中一名確診病例為南屏鎮一間幼兒園幼教老師，已接種3劑疫苗，曾到過中山坦州。該幼兒園一名學生一家四口也染疫，也曾去過中山坦洲；該家庭包括一名小學四年級生，其同校同級另一名學生也染疫。其餘一名感染者為南屏一間口腔醫療公司工作人員。珠海多地調整為中風險地區；南屏鎮全域實行「只進不出」。