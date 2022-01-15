F-16V飛官陳奕殉職 父母女友哀戚招魂 妹妹一次「聖筊」 13:062022/01/15 中時 廖素慧 、 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F16-V飛官陳奕確認失事，家屬今天中午12點半左右到水溪靶場北堤招魂。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機11日下午3點多在嘉義縣東石外海水溪靶場墜海失事，昨天晚上確認日前撿到的人體組織為上尉飛官陳奕，今天中午12點半左右，家屬到水溪靶場北堤招魂，呼喊陳奕回來了，場面哀悽，令人鼻酸。 陳奕的父母、妹妹、女友及其他12名親友今天中午12點半左右到水溪靶場北堤招魂，喊著「陳奕回來了」，家屬現場第一次擲筊就「聖筊」，約20分鐘左右完成招魂儀式。 失事飛官陳奕家屬到水溪靶場北堤招魂 訂閱影音： 中時新聞網 陳奕回家了！F-16V飛官失事殉職 家屬抵現場進行招魂 F-16V戰機墜海失事 軍方今搜索黑盒子 #中華民國空軍 #F-16V戰機 #失事殉職 #飛行官陳奕 #家屬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F-16V戰機墜海失事 軍方今搜索黑盒子 11:192022/01/15 社會 在岸人民幣14日官方收報6.3435 漲163基點 16:502022/01/14 財經 F-16V墜海尋獲拇指等碎片 嘉檢：DNA報告明晚出爐 23:302022/01/13 政治 《Dekaron獵魔出擊》1／16火熱開服 今日搶先開放下載遊戲程式 16:002022/01/14 科技 陳奕回家了！F-16V飛官失事殉職 家屬抵現場進行招魂 12:302022/01/15 社會 尋獲F-16V飛官陳奕7公分拇指與碎骨 DNA鑑定今晚出爐 09:362022/01/14 社會 F-16V墜海疑尋獲外套 蔡英文今赴嘉義慰問家屬 07:532022/01/13 政治 陳奕教官任務結束了！軍方出動重機具抽砂挖F-16V機體 08:502022/01/15 社會 F-16V墜海徹夜搜索 疑似發現外套及大量殘骸 06:272022/01/13 政治 聽取F-16V事故搜救進度 蔡英文指示加速進行 11:572022/01/13 政治 中市府頒向陽教育獎 16名逆境向上學生獲獎 10:482022/01/15 寶島 苗栗老翁搬到龍潭住 思鄉不斷溜出門卻迷路 12:092022/01/14 社會 救援新進展！F-16V墜東石海岸 尋獲頭皮組織 18:062022/01/14 社會 社會熱門新聞 汽車儀錶板突亮燈！ 女駕駛慌炸猛call老公 真相曝光好尷尬 - 社會 下體飄出魚腥味 他嘿咻一半狂吐床上 女友嚇傻接著爆哭 - 社會 聯亞生技涉內線交易 檢調大搜22處 執行副總300萬交保 - 社會 - 中央社 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 王力宏與李靚蕾正面交鋒 法官判決卻惹哭網友 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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