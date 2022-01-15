空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機11日下午3點多在嘉義縣東石外海水溪靶場墜海失事，昨天晚上確認日前撿到的人體組織為上尉飛官陳奕，今天中午12點半左右，家屬到水溪靶場北堤招魂，呼喊陳奕回來了，場面哀悽，令人鼻酸。

陳奕的父母、妹妹、女友及其他12名親友今天中午12點半左右到水溪靶場北堤招魂，喊著「陳奕回來了」，家屬現場第一次擲筊就「聖筊」，約20分鐘左右完成招魂儀式。