台中市太平警分局12名警大實習生甫報到，在農曆春節來臨前，協助警方「111年度加強重要節日安全維護工作，並製作「治安簡訊及防詐騙小卡片」，讓民眾瞭解轄區治（交）安狀況，並加強警民互動，針對高齡銀髮族及婆婆媽媽們，加強推動反詐騙宣導，獲好評。

就讀中央警察大學3年級的學生呂芯儀、盧旻誼，至太平派出所實習，2人在校感情濃厚，對詐騙手法相當敏感度，在實習這期間常常看到很多老人家拿著手機緊張的跑來派出所詢問：「這是不是詐騙電話？」也常接觸學生網路購物糾紛詐騙案件等。

呂芯儀、盧旻誼對「治安簡訊及防詐騙小卡片」的內容特別有感觸，希望在實習期間內「加強重要節日安全維護期間」主動前往轄內銀行、超商及大賣場等人潮聚集處發送文宣及宣導，遇長輩侃侃而談，將反詐騙的案例如網路消費詐騙、假投資詐騙、假檢察官等如數家珍地向民眾宣導。

2人將最近阻詐騙的案例跟婆婆媽媽講解，實習生呂芯儀、盧旻誼謙虛的說，「希望自己能盡一份心力將防詐騙資訊向民眾們宣導，進而遠離被害。」親切的問候聲及宣導，無形中也拉近警民的距離。

春節即將到來，警方透過機動派出所守望、大額提款護鈔、舉家外出、志工犯罪預防宣導等勤務，及各項便民服務措施，在春節期間維護安全工作，讓民眾過一個平安的好年。