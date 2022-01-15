受到整體房市景氣持續低迷影響，中國國家統計局15日發布的資料顯示，2021年12月，大陸70個大中城市商品住宅銷售價格月增率總體延續第四季以來的下降態勢，年增率漲幅也出現回落。

華爾街見聞報導，統計局數據指出，2021年12月份，大陸70個大中城市商品住宅銷售價格年增2.6％，創下6年來最低；月增率為連續第4個月下跌，但跌幅有所收窄。

經測算，12月大陸70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有15個，11月為9個；持平為5個，11月為2個；下跌達50個，11月為59個。

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，12月70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體延續第四季以來的下降態勢，年漲幅則出現回落。

統計局測算，按月計算，12月大陸一線城市新建商品住宅銷售價格由11月持平轉為下降0.1％；二線城市下降0.3％，降幅較11月均收窄0.1個百分點；三線城市下降0.3％，降幅與11月相同。