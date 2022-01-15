中國可能會在未來2周內禁止所有來自美國的商業航班，美國之音報導稱這是北京冬奧2月4日舉行前，中國清零政策的一部份。據中國政府公告及美國有線電視新聞網（CNN）整理的航班時間表，1月19日起，大部份航班已取消或可能暫停。

北京冬奧將於2月4日開幕。參賽者大多乘坐只有持奧林匹克證書者才能乘坐的特殊航班。美國的聯航、達美和美國航空公司，每週運營10班飛往上海的航班。

自6月以來，中國民航局對國際航班實施熔斷（circuit-breaker）規則。如果有5名以上乘客在中國降落時檢測呈陽性，航班將自動暫停兩週；如果10名以上乘客檢測呈陽性，則暫停四周。

根據中國國有航空業的數據，從12月24日至1月12日，原定飛往中國的9356趟國際航班已經有超過三分之一被取消。

被取消飛中國航班的航空公司還包括中國本國籍航空。中國民航局1月10日、11日兩天連發熔斷指令，涉及的航空公司就包括中國國航、廈航、南航、東航等。