偉晉（左）昨現身台北信義區與街頭藝人開心合唱。（愛貝克思提供）

黃偉晉近日推出首張專輯《CreaLife》，團隊大張旗鼓在市政府捷運站買下捷運廣告宣傳，吸引大批粉絲合照打卡；近來如火如荼進行宣傳工作的偉晉，日前靈機一動想和粉絲玩個快閃遊戲，於是在社群po文表示14日晚上會現身信義威秀附近，第一位找到他且成功說出通關密語的人，可獲CreaLife親筆簽名專輯一張，不料他昨喬裝完成並刻意藏身在冷門之處，竟不到一分鐘就火速被歌迷認出，正當他還在懊惱變裝太失敗時，信義區中庭有2位街頭藝人眼尖發現他，立刻唱起他的新歌〈好累〉，讓他又驚又喜，當場「抖內」1000元表達感謝。

有趣的是，街頭藝人陳相合隨後對偉晉說：「後面有人點你的歌，你要唱嗎？」一旁圍觀的粉絲全體鼓譟偉晉上前，讓他直呼：「真的假的啦！」兩人高唱一小段落，立刻吸引大批人潮圍觀，直呼一曲不過癮，拱他挑戰韋禮安的〈如果可以〉，偉晉幽默笑喊：「好，但〈如果可以〉可不可以降key，禮安哥原key太高了啦！可不可以給我一個舒服的key。」令現場哄堂大笑，大家爭相拿起手機錄影、拍照，不斷鼓譟他一首再一首，魅力襲捲信義街頭。

陳相合非常崇拜黃偉晉，不但是他的粉絲且每一集《狼人殺》都會收看，陳相合表示最近失眠都聽偉晉的〈水晶船〉，希望能跟原唱合作這首歌，大方的偉晉一聽到立刻答應，2人一彈一唱加碼獻唱，讓所有人大飽耳福！偉晉表示：「街頭藝人很辛苦，我要再度抖內1000元。」也感謝這次「美麗誤闖」的機緣讓他得以宣傳新專輯。黃偉晉將在3月19、20日舉辦《CreaLife》專輯簽唱會，19日下午1點在高雄夢時代幸福廣場、晚間6點在台中廣三SOGO 1F廣場；20日下午1點則是在台北西門紅樓前廣場。