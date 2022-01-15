台中市大台中警察之友會和平辦事處14日舉行交接典禮，會副理事長顏世陸（左）頒發聘書給和新任主任林克洋（右）。（和平警分局提供）

台中市大台中警察之友會和平辦事處14日舉行卸、新任主任交接典禮，和平警分局和各界人士到場恭賀卸任主任羅岳峰榮退，也祝賀新任主任林克洋上任，交接典禮簡單而隆重。林克洋長期在各領域支持警察工作，平時熱心公益、扶助弱勢並回饋社會，就任後必能引領警友團隊，走出另一番新氣象。

大台中警察之友會和平辦事處於昨日晚上舉行卸、新任主任交接典禮，大台中警察之友會副理事長顏世陸主持，台中市警察局副局長林國清監交，交接典禮簡單隆重。

卸任主任羅岳峰是戽美營造董事長，自2014年擔任和平辦事處主任8年以來，歷經13任分局長，長期支持警察工作不遺餘力，對和平警分局各項事務積極參與，讓同仁無後顧之憂；卸任後轉任榮譽主任，退而不休，將持續協助推動警政工作。

新任主任林克洋是明治溫泉飯店董事長，擔任大台中警察之友會理事及和平辦事處副主任、站長聯誼會會長多年，長期在各領域支持警察工作，平時就熱心公益、扶助弱勢並回饋社會，就任後必能引領警友團隊，走出另一番新氣象。

顏世陸及林國清致詞時均表示，感謝卸任羅主任在任期間對於警察同仁的照顧及與支持，並期許新任林主任領導的警友團隊秉持一貫的服務精神，作為和平警分局的最佳後盾，持續造福地方，全力協助警察工作。

和平警分局長陳祥麟表示，和平警分局有前後兩位樂善好施的警友辦事處主任以及所有警友的支持，除促進警民合作，並增進員警各項福利，讓警察維護治安更有力。

和平警分局提醒民眾，春節快到了，1月24日22時至2月7日24時為加強重要節日安全維護工作期間，警察機關提供「民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警察申請居家安全維護」及「協助維護民眾存、提款安全服務」等貼心服務措施，只要撥打1通電話到轄區派出所或打「110」，讓民眾全家安心遠遊。

另年節期間，和平警分局各分駐(派出)所將於轄內設置機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務，建立警察優質服務品質；春節期間餐敘飲宴、切勿酒後開車，警察機關將針對「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」(超速40公里以上)等重大交通違規加強取締，確保民眾行的安全，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，透過治安、交通及為民服務作為，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓民眾平安歡度佳節。