桃園本土疫情持續延燒，繼機場、聯邦銀行後，最新群聚事件以中壢西堤為主。市長鄭文燦證實，除了確診工讀生的同學、親戚，另增3名顧客採檢陽性。醫師黃軒指出，室內用餐最大的風險，就是「密閉空間+冷氣空調」，恐讓病毒在空氣中流通。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，國外一份醫學期刊的研究指出，一名無症狀感染者在餐廳內用餐，一口氣把病毒傳給另外9人，說明了攜帶病毒的飛沫不僅會透過咳嗽、打噴嚏擴散，還能透過呼吸、交談，進入空氣中。

日本研究也發現，室內的通風系統會產生複雜氣流，使病毒漂浮在空中，因此聚餐類的社交活動易增加感染風險。要是進入已受病毒污染的區域，停留時間愈長愈危險，不排除冷氣助長病毒擴散。

黃軒建議，應增加空調換氣頻率，把新鮮空氣引進室內，最好每小時換氣6次，「換氣次數越高，越能有效稀釋室內污染物」。另外，正確配戴口罩也很重要，尤其未飲食時或離開座位，都該把口罩戴上。

「去餐廳，你會推開門把、桌椅，拿餐盤，還有餐廳的化妝室，更是染疫高風險區。化妝室的門把、水龍頭，馬桶冲水按鈕，都是客人常觸摸的地方」。

黃軒強調，一旦進到室內，最好就把口罩戴上，並落實勤洗手，要是人太多無法維持社交距離，這些措施最好同時進行，才能保障安全。