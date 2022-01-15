Luka finding his groove with 10 points in Q3 🪄



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灰熊這下子在自家主場把面子丟大了！獨行俠15日靠著明星後衛東契奇貢獻27分、12籃板及10助攻的大三元演出，終場112比85輕取地主灰熊，也斬斷灰熊11連勝氣勢，儘管灰熊在主場球迷面前輸得如此悽慘，目前仍以30勝15敗高居西區第3。

近況相當火燙的灰熊主控莫蘭特，今天在上半場就拿15分、4助攻與3籃板，表現完全壓過獨行俠主控東契奇，因為東契奇上半場投12中4，含三分球投4中0，手感明顯欠佳，也讓獨行俠打完上半場，仍以50比55落後地主灰熊。

但到下半場，兩大主控表現頓時變成相反，東契奇不僅第3節獨拿10分，更幫獨行俠打完前3節，反以84比73領先灰熊，獨行俠更在末節開始拉出7比0，擴大領先到18分，甚至打到最後4分56秒領先到24分，灰熊只好乖乖放棄。

獨行俠除了東契奇大三元全能演出，小哈達威也替補攻下16分，布朗生15分、9助攻、5籃板及5抄截，鮑威爾和芬利史密斯各有13分進帳；灰熊仍以莫蘭特19分、8助攻與5籃板表現最佳，可惜他在下半場完全熄火僅拿4分，貝恩16分。