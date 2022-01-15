國內疫苗大廠聯亞生技及聯亞藥傳出內線交易，遭檢調單位兵分22路搜索，並展開約談，聯亞生技執行副總經理彭文君、傅姓處長今訊後分別以300萬元、100萬元交保。聯亞藥表示，本公司及母公司聯亞生技配合配合檢調單位調查，並提供一切必要資料。

新竹地檢署發布新聞稿指出，聯亞藥在民國110年6月下旬興櫃至8月間，股票價格出現異常波動。

事實上，聯亞藥去年6月23日以每股新台幣30元登錄興櫃，連兩日股價狂飆，盤中站上300元新天價，暴漲10倍，一度超越高端疫苗收盤價。不過，聯亞藥股價飆漲也引發外界質疑是否有股價炒作嫌疑，當時金管會表示櫃買中心將依法查核。

6月24日聯亞藥衝上300元新高價後，股價一路凶狠下殺，至8月27日最低價來到120.5元，短短兩個月時間股價暴跌6成，市場質疑有大咖先拉高股價再瘋狂倒貨，害一堆散戶遭坑殺套牢。

其實聯亞藥股價最低點落在去年11月10日的64.3元，若從300元高點估算等於重挫78%。周五（14日）聯亞藥股小跌0.83%，收在70.3元。

檢方認為，彭文君、傅姓處長涉嫌違反證券交易法之內線交易罪嫌，犯嫌均屬重大，但無聲請羈押必要，檢察官諭知彭文君、傅姓處長分別以300萬元、100萬元交保，其餘涉案人與證人則均請回。