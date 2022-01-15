璀璨思薇爾金戀迴香，3460元。（思薇爾提供）
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西蒙佩兒FELICIE費利西莓果色3880元起。（西蒙佩兒提供）
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西蒙佩兒MARGUERITE馬格麗特，4980元起。（西蒙佩兒提供）
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西蒙佩兒NOCTURNE夜曲＆DREAM夢幻，5980元起。（西蒙佩兒提供）
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PEACH JOHN育乳調整內衣(紅)，1690元。（PEACH JOHN提供）
PEACH JOHN育乳調整內衣(紅)，1690元。（PEACH JOHN提供）
PEACH JOHN自由主義緹花薄紗無鋼圈內衣(紅)，1190元，內褲490元。（PEACH JOHN提供）
PEACH JOHN自由主義緹花薄紗無鋼圈內衣(紅)，1190元，內褲490元。（PEACH JOHN提供）
Audrey 邂逅巴黎性感奢華精緻連身裙睡衣，1180元。（Audrey提供）
Audrey 邂逅巴黎性感奢華精緻連身裙睡衣，1180元。（Audrey提供）
iMEWE Protimo抗菌蜜臀褲，360元。（iMEWE提供）
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Banana Pie IN ZERO無重力無鋼圈內衣，880元。（Banana Pie提供）
Banana Pie IN ZERO無重力無鋼圈內衣，880元。（Banana Pie提供）
黛安芬嘉年華水感動系列低V舒適無鋼圈款 (優雅紅)，內衣1880元起。（黛安芬Banana Pie提供）
黛安芬嘉年華水感動系列低V舒適無鋼圈款 (優雅紅)，內衣1880元起。（黛安芬Banana Pie提供）

新年紅色當道，不只紅包討喜，紅色內衣也象徵著開運、帶財，讓內衣業者從年前到過年期間都祭出紅色內衣搶市，除了經典的紅色之外，今年「紫色」也倍受矚目，象徵大紅大紫好兆頭。

PEACH JOHN認為，與紅色相關的「酒紅」穿起來能顯膚色白皙，也受到消費者青睞，在疫情影響之下，購買無鋼圈、罩杯背心的客人增加，新年伊始買氣漸增，消費者每次都會買超過兩件，客單價2300元至2500左右。疫情衝擊之下，店鋪狀況不佳，疫情期間多鼓勵顧客於電商消費。

台灣內衣霸主奧黛莉表示，整個農曆春節是買氣最旺的時候，消費者至少會買2到3套商品及數件單品內褲汰舊換新，門市客單價大概落在3500元至5000元之間，網路客單價大概落在2000元至3000元之間，新年期間業績佔全年業績約2到3成，業者坦言，疫情下網購電商有成長，但成長幅度不敵門市的下滑，主要還是疫情期間消費仍偏保守。針對年節，品牌也祭出虎年優惠，包括13日起至2月6日消費滿2500元現折300元。

思薇爾表示，粉色、仿金色都受到消費者喜愛，輕巧透氣，有機能款是受到消費者喜愛，過年會買5到6件，客單價大概落在6000元到8000元，過年熱賣款一如往年，紅色穩居詢問度居冠，粉色、紫色等暖色系也是過年很討喜的顏色，中性色系如黑灰膚或偏低調的莫蘭迪色系也受年輕客群喜愛。

黛安芬表示，除了紅色內衣，粉色、裸色、黑色都是熱銷款，年節優惠從13日起開跑，第2套7折優惠。

西蒙佩兒以精緻舒適聞名，透過花卉蕾 絲、刺繡點綴、飄逸薄紗展現精緻美學，新春限定款成套現折1000元，滿5000元再現抵800元，滿1萬元 現抵1800元。

開運美相達人邱聖文分享12生肖開運色。（邱聖文提供）
開運美相達人邱聖文分享12生肖開運色。（邱聖文提供）

開運美相達人邱聖文分享12生肖招財色，2022年12生肖幸運色，鼠為金、灰色；牛為紅、黃、粉；虎為金、綠、藍；兔為綠、紫、灰；龍為紅、橘、粉紅；蛇為紅、紫；馬為綠、紅、紫；羊為黃、紅、橘；猴為白、金、黃；雞為白、黃褐色、金色；狗為紅、紫、黃；豬為藍、灰、黑。

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#紅色 #消費者 #過年 #內衣 #開運