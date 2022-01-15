秀林鄉長王玫瑰（左）一早也赴各村關心發放狀況。（秀林鄉公所提供）

疫情衝擊部落經濟，花蓮秀林鄉公所規畫發消費禮金，獲鄉代會支持通過，今、明兩天發給每位鄉民3000元現金，總計1萬6256人受惠，發放金額近5000萬元，部落有3代同堂大家族，就可領到數萬元「紅包」，在疫情物價飆升年代，也減輕不少負擔。

秀林鄉前年9月發放過振興券，當時每人可領2000元先給紓困。沒想到去年6月疫情來勢洶洶，先後傳出崇德村爆發工人、聚餐群聚染疫事件，讓部落多以勞工為業的族人，丟了工作，或被迫放無薪假，生活一度陷入困境。

秀林鄉代表會去年開會時，有鄉代提案再次發放振興禮金，經多次討論，鄉公所依據訂定自治條例，獲鄉代會同意，去年9月8日前設籍的鄉民不分年齡都可領取，預計花費4877萬7000元，從產業回饋金勻支，讓鄉民過年前可以領到「紅包」。

鄉公所作業今、明兩天開始在9村的村辦公室、多功能集會中心共15個地點發放，今天是北區和平、崇德、富世、秀林、景美5村，明天在文蘭、銅門，佳民和水源4村，上午9時發到下午4時。若無法配合，可以在5月2日前帶著證明文件，於秀林鄉圖書館上班時間前往領取。

今上午各村落發放點就出現人潮排隊等領取，有人幫家人代領一拿就是好幾包，好開心，還有大家族10人，一次就領走3萬元，過年前可以採買年節用品，而且在疫情物價飆升年代，減輕不少負擔。

秀林鄉長王玫瑰表示，因受疫情及物價攀升，部落鄉民生活負擔重，鄉公所在去年疫情爆發後，啟動「社福網路服務專案」，全鄉發放防疫與生活物資，也提供被隔離的鄉民「防疫補償金」，並雇用百餘位因疫情影響工作的族人擔任「防疫檢測站僱工」，加上過年前發放振興消費禮金3000元，希望藉由一系列紓困措施，幫族人過好年。