一名與同學共同在三重租屋的北部某科大李姓越南籍學生，14日趁同學不在時，偷騎他價值26萬元的黃牌重機外出，在在新莊區新北大道四段失控自撞分隔島，人車撞擊後重摔墜地，李男頭部重創，耳鼻流出腦脊液昏迷，送醫後不治，警方抽血並無酒駕，但他並未領有重機駕照，研判是車速過快失控，目前已通知家屬來台處理後事。
警方調查，21歲越南籍李姓男大生與一名要好的同學在三重區租屋同住，14日下午5時許，同學有事外出，他私下取走同學平時騎乘的黃牌重機鑰匙，隨後外出騎車兜風，未料在新莊區新北大道4段返回三重時，高速自撞分隔島，人車甩飛10餘公尺重摔，造成李男頭部重創倒臥在血泊中。
新北市消防局獲報，當趕抵現場時，發現李男頭部破裂，耳、鼻已流出腦脊液失去生命跡象，經送醫急救仍宣告不治。
警方經抽血後進行檢測，確認酒測值為0，但查出李男並沒有大型重機駕照，車主事前也並不知情，詳細肇事原因待警方調查。
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