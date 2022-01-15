影片呈現各種詐騙的手法。（警方提供）

春節將近，北市警方推出反詐影片。（警方提供）

詐騙話術都有套路。（警方提供）

警方呼籲春節期間小心各種詐騙。（警方提供）

北市警方近期推出2022反詐騙宣導影片，除了提醒、破解最常見的4類型詐騙外，在「員警告白篇」中，還透過第一線處理詐騙員警真情告白，員警提到有1個阿嬤被騙20萬，欲哭無淚跑來報案，說是自己的畢生積蓄，現在不知如何是好，看了真的很不捨，警方也提醒年關將近，各種匯款、採買及投資行為都將逐漸增加，希望民眾看完影片能提升反詐意識，警民合作讓詐團無機可乘。

北市警局此次共推出5支微電影，主題依序為「假投資」、「假檢察官」、「網路交友」、「網路扣網」以及「員警告白」，影片將歹徒常用的詐騙手法、流程和話術，用小短劇的方式拆解呈現，只要看過就能清許多固定的套路。

「網路交友」篇中，上當的網友想要約對方看電影，對方就說自己的父親要開刀，籌不出錢，總之永遠約不出來，就是問你借錢，「假投資」篇則是吹噓獲利驚人，讓民眾覺得不趕快參加就沒機會了，但匯入的平台常都是來路不明，一去不回。

「員警告白」篇則由線上處理的員警現身說法，表示有時候被騙的金額不高，但對被害人來說卻是救命錢、棺材本，看了十分不捨，因有時金額匯出後就已被領走，追回的機率有限，但只能極力勸慰。

北市警方呼籲春節將近，各種金錢流通逐漸活絡，不法詐團也想大賺「年終獎金」，民眾可登入https：／／youtu.be／wtpdUNelJ6Q，觀看2022年的防詐影片，悉知歹徒慣用伎倆，分享、轉傳給親友相互提防，警民合作，大家平安共渡新春佳節。