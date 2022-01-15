詹雯婷（Faye）第二張個人專輯《在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》，在去年底5、60張新發行專輯的環伺之下突破重圍，一舉勇奪Hit FM、POP Radio和飛碟等三家電台的排行榜冠軍，首批實體專輯出貨後也已在唱片行預訂一空。在昨（15日）播出的《聲林之王3》中，Faye擔任飛行導師與2位選手Jocelyn、李以樂合唱〈月牙灣〉，精采演出吸引大批網友瘋狂留言，紛紛表示節目上只有一首歌聽不過癮，期待2月26日台中、3月5日台北的2場Legacy演唱會好好享受Faye高歌。

Faye熱愛「整理身體」每周都會向中醫診所報到，遇到大型演出甚至還會自費聘請老師隨行，就為了讓自己在演唱時有最佳表現。她日前參與《紅白藝能大賞》就請了發聲老師到後台協助，錄製《聲林之王3》時不僅發聲老師，連物理治療師都邀來助陣，Faye說：「唱歌是一個很精密的全身動作，只要身體一個地方位置歪了，聲音就會受影響。」Faye還「好康道相報」，熱情地向同場錄影的其他導師表示「有需要盡管說」，大方分享保健之道。

Faye在《聲林之王3》擔任「巨獸歌手」飛行導師，昨與2位選手Jocelyn、李以樂合唱難度頗高的〈月牙灣〉，彩排時她特別提醒選手多加練習，因為「要把這首歌駕馭好真的不容易」。正式播出時，3人精彩演出唱哭許多網友，大讚「歌曲本身就經典，3人合唱版本又添加了新意，選手們表現很好，Faye的演唱更是驚艷，如果可以聽到她的現場演出一定超級過癮」。Faye將於2月26日和3月5日在台中及台北Legacy舉辦「Faye詹雯婷在雲彩上跳舞嘰嘰喳喳」演唱會，購票洽iNDIEVOX網站或7-11 ibon「iNDIEVOX購票專區」。