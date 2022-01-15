新冠肺炎疫情再起，台北市長柯文哲昨再拋出疫苗護照想法，柯文哲今表示，他已下令資訊局儘速把系統完成，打兩劑疫苗超過14天，打兩劑疫苗超過3個月有打第三劑，這兩種條件下在國內可以被認為相對安全，這種人可以去運動不戴口罩、餐應吃飯可以敬酒，若不打疫苗就自己要限縮生活。

對於疫苗護照何時啟動，柯文哲表示，他下令資訊局儘速把系統完成，但是要怎麼用，也要跟中央商量一下，畢竟還是要介接健保資料系統，可以雙方商量一下，中央有出國用的護照，我們改成國內版而已。

柯文哲強調，第一、打兩劑疫苗超過14天，第二，打兩劑疫苗超過3個月有打第三劑，如果打兩劑疫苗超過三個月，慢慢被視為沒有保護力，因為抗體在掉，這兩種條件下在國內可以被認為相對安全，這種人可以去運動不戴口罩、餐應吃飯可以敬酒，意思會比較寬鬆規範，若不打疫苗就自己要限縮生活。

對於中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬建議社交距離拉到2公尺，柯文哲認為，沒有一場戰爭是用防守打贏的，就好像我們偶爾機場突破、醫院突破，事後苛責，當然哪個地方有破口，但坦白講人吃飯都會不小心咬到自己舌頭，很難要求100％，可以要求99％，但100％很困難。

柯強調，終究還是打疫苗，他倒覺得中央要很慎重思考過年要不要打疫苗，北市滿編作業可以到20萬到25萬之間，但如果要把250萬人口，該打的要打完，全部打要10周，若把12歲以下扣掉也要7周、蠻久的，1月24日以後北市疫苗注射回歸中央1922系統，所以中央要宣布規定，北市就無法自己做決定，要打的話講好，大家要準備動員了。