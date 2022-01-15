新竹科學園區台積電12廠P8在14日傍晚5時許發生爆炸意外，一名陳姓外包商下班時，發現機車被放置陌生物品，取出查看時竟然爆炸，傷及手指與身體，送醫後無生命危險。根據警方初步研判，該爆裂物為爆竹類火藥與多顆黑貓乾電池組成，製作粗糙簡單，推測恐使用煙火控制器引爆。

陳姓外包商與妻子14日傍晚下班牽機車時，陳男發覺機車置物箱被放置陌生物品，移開上方的毛巾後，準備查看時竟然瞬間引爆，男子手指與身體皆受傷，緊急送往新竹馬偕醫院救治後，無生命危險。

警方詢問陳男是否與他人有摩擦？陳男表示自己並未與人結怨、也無財務糾紛、夫妻感情和睦。不過該處工地進出人員多且現場無監視器，目前警方正調閱鄰近路口及大樓監視器追兇，不排除隨機、尋仇等各種可能。

至於留下的爆裂物殘骸，根據鑑識人初步判斷，為爆竹類火藥與多顆黑貓乾電池組成，製作粗糙簡單，非專業人士均可為之。至於如何觸發引爆？鑑識人員研判可能是用煙火控制器引爆，殘留的乾電池也有可能是接收盒。

整起案件目前已交由檢察官指揮偵辦，不排除隨機、尋仇等各種可能。警方除了調閱周邊監視器以及調查目擊證人說法等，也調閱陳男手機通聯紀錄，以釐清整起案情。