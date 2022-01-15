生活中常會遇到各種吸引我們買東西的促銷手段，像是廣告、限時特價、購物節、周年慶等，星座運勢網站「星座看看」分析12星座的購物行為，其中白羊座、獅子座、天秤座、水瓶座完全是商人眼裡的大肥羊，隨便推出一些促銷手法，就能讓他們願意買單。

▍白羊座

白羊座買東西不經大腦，常常會被誇大不實的廣告詞欺騙，還覺得自己不買才是吃虧，只要廣告夠吸引人，就能讓他衝動買下。

▍金牛座

金牛座只會把錢花在刀口上，而且買東西前一定會做功課，絕不買貴，只有高CP值的東西才能入他的眼，對華而不實的東西完全沒興趣。

▍雙子座

雙子座買東西全憑心情，開心的時候就想花錢，看到什麼都想買，也不考慮自己是否需要、家裡還有沒有，就是想要灑錢助興。

▍巨蟹座

巨蟹座雖然不會衝動購物，但很容易被其他人生火，只要有誰說哪個東西好，或者自己滑手機不斷看到介紹某個東西的貼文，他們就會忍不住買回家試試看。

▍獅子座

獅子座買東西全看氣氛，尤其在促銷檔期更會激起他的購物慾，像是百貨周年慶、雙11、母親節檔期，只要商人又開始宣傳哪個購物節，他們就會立刻想跟上這個熱潮。

▍處女座

處女座在消費方面很難受騙，他們很珍惜自己辛苦賺來的錢，所以只會買用得到、CP值高的東西，無論什麼促銷手法都騙不到他。

▍天秤座

天秤座太容易被商人操控了，無論是促銷檔期、購物節，還是誇張的廣告、聳動的標語，只要商家出手，就能收割天秤座的錢包。

▍天蠍座

天蠍座平時很理性，不過偶爾還是會被促銷手法迷惑，他們很容易被時尚或3C高科技產品吸引，而且他們很享受花大錢的感覺，能慰勞辛苦工作的自己。

▍射手座

射手座花錢完全不知節制，只要想購物，就立刻大買特買，而且他們在著迷某樣東西時，往往會一次大量採購，導致家裡閒置一堆用不到的東西。

▍摩羯座

摩羯座消費很理性，無論用什麼促銷手法，都難以打動他的鐵石心腸。他們很有理財頭腦，非常精明，一眼就能看出促銷手法中的陷阱，除非是什麼激起他興趣的新鮮事物，才有可能讓他主動掏錢包。

▍水瓶座

水瓶座太容易被商業手段和促銷手法操縱了，只要有人說好用、好吃，產品的廣告拍得好，找了他喜歡的代言人，水瓶座就會立刻心甘情願買單。

▍雙魚座

雙魚座憧憬有質感的生活，只要打著「寵愛自己」、「療癒心靈」、「小資女的高雅生活」之類的名號，他們就會想要花錢買回家。