甫獲全國語文競賽特優獎項秘書室警務員沈志龍在現場揮毫。（清水警分局提供）

清水警分局安寧派出所15日辦理寒冬送暖活動。（清水警分局提供）

清水警分局長游永中也大顯身手。（清水警分局提供）

台中巿清水警分局安寧派出所15日辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內各里獨居長者、弱勢家庭等發送各種民生必需品；兩位員警也當場揮亳贈送春聯，其中一位是甫獲全國語文競賽特優獎項秘書室警務員沈志龍，現場洋溢著濃厚春節氣氛。

清水警分局指出，安寧所所長王凱政為使轄內獨居老人或弱勢家庭能夠過好年，邀請轄內安寧警友站、浩天宮重建委員會、味丹、福壽等企業及地方士紳等共襄盛舉提供物資，並由大庄守望相助隊及安寧所志工分隊來共同辦理，關懷安寧派出所轄內弱勢家庭及獨居長者，讓民眾能夠感受到社會溫馨的一面。

另外，為增添過年氛圍，活動現場特地請來甫獲全國語文競賽特優獎項的清水警分局秘書室警務員沈志龍，以及平時利用勤餘時間習書法的員警丁威成等兩位書法同好，當場揮亳贈送春聯給弱勢家庭及獨居長者。

安寧派出所長王凱政表示，2022加強重要節日安全維護工作將於1月24日起跑，工作的主軸除治安平穩、交通順暢、民眾安心，為民服務也是本次的工作重點，因此安寧派出所結合各方資源關懷弱勢族群及獨居長者贈春聯活動，讓其過好年。

安寧派出所呼籲，2022年春節期間派出所不打烊，除了提供民眾聚家外出住居所安全維護及鉅額（提）存款護鈔服務外，春節期間飲宴暢飲喝酒不開車，開車不喝酒平安度好年。達成警察用心、民眾安心、駕駛順心的共同目標。