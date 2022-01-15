據大陸國家衛健委今天（15日）通報，1月14日0—24時，新增確診病例165例。其中境外輸入病例61例，本土病例104例（河南52例，其中安陽市37例、許昌市12例、鄭州市3例；天津39例，其中津南區37例、西青區2例；廣東8例，其中珠海市6例、深圳市2例；陝西4例，均在西安市；浙江1例，在杭州市）。

★Omicron已波及大陸10省市 多地現家庭聚集性疫情

截至目前，大陸已有天津市、河南安陽、遼寧大連、廣東廣州、廣東珠海、廣東中山、廣東深圳、江蘇無錫、湖南長沙、浙江等10省市發現Omicron病例，多地出現「家庭聚集性疫情」。

《北京日報》報導，目前已有珠海一家四口感染、深圳一家庭6人確診、天津已出現45起家庭疫情，每個家庭2至5例，均屬「家庭聚集性疫情」。有專家表示，在此輪疫情中，如何預防「家庭聚集性疫情」成為重中之重。

★天津今天開展第三輪全員核酸普篩

天津市疫情防控指揮部昨天（14日）發佈通告，將於今天（15日）7時起在全市範圍開展第三輪全員核酸檢測。

為什麼要開展第三輪全員核酸檢測？天津市疾控中心主任、市衛生健康委副主任韓金艷表示，這是從天津市Omicron本土疫情防控的需要考慮，控制好疫情，也是為了更好保障市民生命安全和身體健康。

韓金艷表示，首先Omicron病毒隱匿性強、傳播性強，通過兩輪篩查，特別是重點地區篩查，從總體上看，基本上控制了Omicron在社會面上的傳播。「為了盡早實現社會面清零的目標，盡早發現每一個可能風險人員，我們必須要開展第三輪全員核酸檢測。」

其次因為冬奧會在即，天津需要承擔很多冬奧會的保障任務，做好疫情防控，保障舉辦地安全勢在必行。

其三，春節即將來臨，春運人口流動可能增大疫情傳播風險，「我們希望大伙可以平平安安地回家，保證整個國內環境的安全，也不要讓春運人員的大量流動把疫情輸出到全國其他地區。」

韓金艷表示，通過第三輪篩查，可以盡早發現隱匿在社區傳播的一些傳染源，控制住疫情，實現社會面清零。