獨派大老蔡丁貴日前自爆確診新冠肺炎，引起各界關注，事後他持續在臉書分享有關防疫的各種資訊，今（15）早再度於臉書發文，分享自己確診後每天的身體狀況，還透露醫師並沒有告知他感染的是何種病毒株。

蔡丁貴日前在臉書表示，自己抵台後搭乘防疫計程車前往防疫旅館，僅睡了一覺就感到頭稍微昏沉，身體也有一點溫熱，讓他擔憂可能在機上受到感染，結果就在11日上午得知確診，並被送到醫院接受治療。

事後蔡丁貴透露，醫師看過檢驗報告後，告知他已處於康復狀態，推測可能是在上機前一個星期左右就已感染，至於登機採檢為PCR陰性，醫師認為可能是因病毒量少到沒達到陽性門檻的關係。

今日蔡丁貴再度於臉書發文，除了自曝醫師沒有告知他感染的是何種病毒株外，也分享自己確診後的身體狀況，提供給其他人做參考，指出1月9日抵達桃園機場後唾液採檢，並入住防疫旅館；11日被通知陽性移送醫院隔離治療，當天的體溫約37度、血氧94。

蔡丁貴只表示，12日他開始出現喉嚨痛的症狀，因此有吃止痛藥，體溫則上升到38度；13日喉嚨疼痛的症狀減輕，不過還是有吃止痛藥，體溫則是37度、血氧約95、96；14日所有狀況再好轉，喉嚨僅有輕微的不舒服，已停止服藥，體溫也降至36度、血氧96。