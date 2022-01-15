國民黨在立委罷免與補選遭民進黨雙殺，對於此次選戰，國民黨立委許淑華14日接受港媒專訪時直言，「民進黨已經讓大家見識到沒有最狠只有更狠的民進黨」，國民黨縣市長和要參選的人從現在開始必須有警覺，且提早最好準備！

根據《中評社》報導，許淑華說，對結果雖然難過，但往好處看，已經看到民進黨的選戰模式，因此接下來2022九合一選舉，民進黨一定會擴大力道，打擊非民進黨的縣市長候選人，所以好處是，能讓要連任的藍營縣市長，擬參選的藍營選將有警覺性，然後提早做好準備。

談到接下來的縣市長選舉，是否已預期到民進黨會用此次台中補選的方式來打擊國民黨的候選人？許淑華回應，相信不只是她，其他要尋求連任的國民黨縣市長大家的壓力都很大，可以預見民進黨一定是如法炮製打接下來的選戰，要做好心理準備外，要更務實、在地方更紮實經營。

然而，關於國民黨敗選一事，黨主席朱立倫則是在臉書表示，所有的失敗責難，他必須、也一定一肩扛起，選輸了，自己努力不夠，被罵應該，大家的批評也是對的，我們該改的、該做的，一定要痛定思痛去改、認真努力去做。