台南市政府近來頻繁接獲民眾檢舉車輛噪音，台南市警14日深夜結合監理站、環保局，在東區後甲圓環大動作攔查116輛汽、機車，其中92件因車燈與噪音違規受罰，今年單日開罰最多件，多數因車燈改LED、HID未合格申請，遭到開單。

台南市常出現噪音車在市區街道呼嘯而過，居民不勝其擾，市民1999專線的妨害安寧案件檢舉頻仍，台南市警遏止歪風，近日持續攔查改裝車，14日晚間再結合台南市監理站、環保局組專案，在後甲圓環聯外道路實施攔檢稽查。

「監、警、環」3小時內一口氣攔查116輛汽、機車，有84輛車因車燈私自改為LED、HID，違反道路交通管理處罰條例遭到開單，其中有65輛汽、機車須召回檢驗。警方表示以機車違規居多。

環保局人員現場攔檢24輛汽、機車，其中7輛車因噪音超標，依據噪音管制法開罰，另有1部機車因沒大燈開罰，整晚取締改裝車共開出92張罰單。另外3件無照駕駛。

台南市警方表示，民眾若改裝汽機車的燈飾，需再通過合格檢驗才能上路，排氣管同樣可改裝，仍須經檢驗合法才行，否則受檢皆可能吃上罰單。

台南市交通大隊表示，平日晚間的東區後甲圓環、安平區健康三街，假日白天的龍崎區182線道、玉井區台3線與白河區172線道，都是改裝車隊舉辦車聚的易出沒地點，警方將針對改裝車輛最常違規的部分加強實施攔查。