根據南非14日公布的一項最新研究顯示，與前三波感染Delta等變種病毒的人相比，沒有接種新冠肺炎疫苗卻感染Omicron病毒的人，也不太容易出現重症、住院甚至死亡。不過，這項研究還沒經過同僚審查。換言之，民眾還是不可輕忽，應勤洗手、配戴口罩與盡快接種疫苗。

根據《紐約郵報》報導，這項研究由西開普頓地區國家傳染病研究進行。該團隊將前3波新冠肺炎疫情確診的11,609名患者中，與感染Omicron的5,114名患者進行比較，進而得到此一結果。

結果發現，在Omicron狂潮下，僅8%的患者在篩檢呈陽性後的14天內住院或死亡；但在前3波大流行中，這一比例為16.5%。

該研究表示，「在調整年齡、性別、併發症等因素後，相較於第3波，第4波的死亡風險大幅度降低」。即使將先前感染的各種因素納入考量，光看死亡風險，第四波也比第三波降低了25%。

事實上，公共衛生專家先前也曾表示，與Delta變種病毒相比，Omicron引起的症狀似乎以輕症為主。目前學界試圖釐清，症狀較輕到底是因為人們普遍施打疫苗，還是已經感染新冠肺炎而有了抗體，還是Omicron病毒本身就更溫和。

在南非研究中認為，Omicron的毒性比Delta弱。研究團隊表示，「在這波Omicron浪潮中，重症數的減少主要是因為先前曾感染與曾接種疫苗；但與Delta病毒相比，Omicron病毒的毒性降低，讓重症、住院或死亡的風險下降25%」。

另外，根據南非的統計數據來看，在這一波浪潮中，首先出現Omicron變種病毒的地區，住院率與死亡率也較低。南非目前僅有27%的民眾接種2劑疫苗。

這項南非研究與美國疾病管制暨預防中心（CDC）本週稍早發布的研究結果相呼應，即Omicron重症風險大大的降低。美國研究指出，Omicron致死風險下降達90%。