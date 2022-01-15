將在今年5月1日上路的「勞工職業災害保險及保護法」中明定勞動部應捐助成立「財團法人職業災害預防及重建中心」，而近期董監事名單曝光，15席董監事中政府代表共占5席、勞方2席、資方2席、專家學者占6席，監事則為律師、政府及學者各1席，對此，勞團表示，職業災害預防及重建中心是用來協助職災勞工重回職場，受害者團體及勞工團體應占1半以上。

財團法人職業災害預防及重建中心設置目的為「推展國家規劃之職業災害預防與重建政策，協助辦理職業災害預防及職業災害勞工重建相關業務，使每一個工作者安全健康工作，保護職業災害勞工權益，確保安全健康勞動力為宗旨。」

董事長為勞動部部長許銘春，其餘董事名單則為職安署署長鄒子廉、營建署副署長吳宏碩、國健署副署長魏璽倫、工業局副局長楊志清、全國產業總工會理事長江健興、全國工人總工會理事長鄭素華、總統府國策顧問暨益州集團董事長秦嘉鴻、瑞鋒營造董事長暨營造業南區職業安全衛生促進會楊文宋。

學者代表則為朝陽科大土土系教授顏聰、陽明交通大學環境與職業衛生研究所教授陳美蓮、成大醫院職業暨環境醫學科特聘專家醫師王榮德、臺大職能治療系副教授張彧、高雄醫學大學公衛系教授何啟功及臺灣大學法律系教授徐婉寧。

常務監察人則為有澤法律事務所主持律師劉志鵬擔任、監察人為勞動部會計處處長何依棲及政治大學法律系教授林佳和擔任。

對此，工傷協會專員賀光卍表示，職業災害預防及重建中心是用來協助職災勞工重回職場，因此應讓勞工及受害者代表占比超過一半較能反應勞工心聲，也才能加速職災勞工重建。

職安署職災勞工保護組組長林秋妙表示，職災預防及重建中心的任務包括職災預防與重建、預防宣導輔導、工安文化促進、機械設備管理、勞工健康服務統籌、職災勞工個案管理等等，希望藉此法人能夠接住所有職災勞工，協助後續重回職場。