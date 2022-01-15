代表國民黨出征台中第二選區立委補選的顏寬恒，最終再吞敗仗，敗給民進黨對手林靜儀，台北市長柯文哲媽媽何瑞英今前往寧夏夜市吃千歲宴，她受訪時指出首次見到顏寬恒，看他做人實在、說話輕聲細語，心裡就覺得是好人，但「不是好人全會贏」，只能說是「神也，命也，運也」。

寧夏夜市今攜手明華園歌仔戲團，推出「戲棚頂忠孝節義，戲棚腳攤販美味」，寧夏夜市觀光協會理事長林定國特別邀請地方仕紳到場享用美食、看歌仔戲，與會者還有柯文哲爸爸柯承發、媽媽何瑞英及「阿姑」周遊。

由於柯媽曾在台中立委補選前「巧遇」顏寬恒，還公開力挺對方，如今吞下敗仗，媒體今詢問她對此事的看法。何瑞英感嘆，不是好人全會贏，「他也是有實實在在，說話輕聲細語，對人都很有禮貌」，還說自己過去從未見過顏寬恒，同桌吃飯時是第一次見，當時就認為對方是好人；但選輸很難說是可惜，因為「神也，命也，運也」。

有名嘴爆料柯媽能合體顏寬恒，背後是民眾黨媒體總監黃文財牽線，但何瑞英反問「黃文財我不認識欸，誰是黃文財？」還說兒子的事自己都不會理，強調她不會去黨總部和台北市政府，因為不想讓別人覺得干政，所以從來都沒有去過。

媒體追問，柯媽公開稱讚顏寬恒，柯文哲是否有說什麼，何瑞英聽完這題眉頭一皺，開始抱怨兒子不曾和自己講話，每次要跟對方說什麼，柯文哲總是說「我知道、我知道」，然後要她快點去休息。至於2024年顏寬恒會不會出來選，何則笑說「我哪知道，那是他家的事」。

至於是否支持大新竹合併，何瑞英則強調自己沒有意見，畢竟她不是政治人物，那是總統該決定的事。