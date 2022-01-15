新北市長侯友宜今日宣布，為保護學生安全，新北將推動校園版「疫苗護照」，若有特殊原因要進入學校，得至少打過2劑疫苗並滿14天才准放行；台南市長黃偉哲說，疫苗護照是值得討論的議題，但攸關人權，國外就曾因此引發抗爭，此外，即使推廣疫苗護照也需有配套，如搭配快速PCR檢測，才較為完善。

侯友宜今天表示，新北市第1劑覆蓋率達8成1，第2劑達7成5，「現在是推動疫苗護照的成熟時機」；台北市長柯文哲也擬推行疫苗護照，沒辦理者和不符規定者，未來將限縮行動。黃偉哲說，這是一個可以討論的議題，但相關配套、細節都需要再進一步嚴謹討論。

他說，不反對疫苗護照的推行，但需要有配套。以目前持有疫苗護照是作為進出醫院、校園、餐廳等場所的依據，但他認為，除了持有疫苗護照，仍須搭配PCR檢測才行，當然，前提是PCR快速檢測縮短到20分鐘以內，民眾進出上述場所，出示疫苗護照也搭配檢測，這樣的做法會更為嚴謹。