隆田chacha文化資產教育園區有全台最大互動式沉浸式劇場，以日本畫家伊東哲當年記錄八田與一興建烏山頭水庫及嘉南大圳的工事圖為藍本。（劉秀芬攝）

隆田chacha文化資產教育園區有全台最大互動式沉浸式劇場，以日本畫家伊東哲當年記錄八田與一興建烏山頭水庫及嘉南大圳的工事圖為藍本。（劉秀芬攝）

隆田chacha文化資產教育園區有全台最大互動式沉浸式劇場，以日本畫家伊東哲當年記錄八田與一興建烏山頭水庫及嘉南大圳的工事圖為藍本。（劉秀芬攝）

隆田chacha文化資產教育園區有四鐵共構產業遺跡。（劉秀芬攝）

隆田chacha園區有專業的台南考古中心。（劉秀芬攝）

隆田chacha園區有專業的台南考古中心。（劉秀芬攝）

隆田chacha園區有專業的台南考古中心。（劉秀芬攝）

園區另一大亮點－公共藝術《瞰水丘遊》。（劉秀芬攝）

溪北文化新增亮點，台南市官田區「隆田chacha文化資產教育園區」15日正式開幕，台南市長黃偉哲偕同諸多貴賓共同剪綵，見證園區重現風華的一刻。開幕後緊接著有紙風車劇團、街頭藝人接力上場表演，吉祥物chacha也驚喜現身市集和大家一起「鬥鬧熱」，共同歡慶隆田園區的新生。

隆田chacha園區地緣位置鄰近烏山頭水庫，保存台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵「四鐵共構」的產業遺跡，園區內還有嘉南大圳麻豆支線小給分線流過，這些都是嘉南大圳百年歲月的一環。此外，園區並設有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場、互動式裝置、公共藝術及專業的台南考古中心。

黃偉哲表示，台南的文化資產能量充沛，在這個充滿歷史及產業遺跡的場域，成立全國首座以「文化資產教育」為主題的園區更是別具意義，也代表市府對文化資產保存與活化的重視，他也特別感謝參與團隊的努力以及文化部、水利署挹注經費。

今日開幕首波登場大展「BIG CHANNEL－嘉南大圳地景劇場」結合新媒體團隊、聲音藝術家、科普教育團隊、歷史學者跨界合作，解構與重組歷史圖像、文獻檔案，打造魔幻寫實色彩的數位地景沉浸式劇場。另外還有水路柏青哥、地景跳格子、大圳混音場等3大多媒體遊戲互動裝置，讓遊客深刻體驗人文與水文交織的歷史情境。

園區另一大亮點－公共藝術《瞰水丘遊》，將珊瑚潭輪廓以不鏽鋼鏡面呈現，鏡面反射如同湖面反射天光樹影，令人驚豔；另外，重新詮釋烏山頭水庫、將每年水庫消耗水量等比縮小轉化而成的《彈跳小丘》，吸引小朋友排隊玩耍。

文資處表示，1月15至16日連續兩天的開幕活動，除有紙風車劇團重磅演出外，也規畫有集結在地小農、植物文創、美食特色商家的「chacha市集」，以及魔術、造型汽球跟小丑表演等街頭藝人表演，甜甜兒童劇團、繪本故事屋活動。

南市府也宣布，即日起至23日開幕試營運期間全面免費參觀，開放時間為上午9時至下午5時，每周二為休館日，來園區的朋友可直接搭乘火車至隆田車站，出站後左轉步行約3分鐘即可抵達園區。