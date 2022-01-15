溪北文化新增亮點，台南市官田區「隆田chacha文化資產教育園區」15日正式開幕，台南市長黃偉哲偕同諸多貴賓共同剪綵，見證園區重現風華的一刻。開幕後緊接著有紙風車劇團、街頭藝人接力上場表演，吉祥物chacha也驚喜現身市集和大家一起「鬥鬧熱」，共同歡慶隆田園區的新生。
隆田chacha園區地緣位置鄰近烏山頭水庫，保存台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵「四鐵共構」的產業遺跡，園區內還有嘉南大圳麻豆支線小給分線流過，這些都是嘉南大圳百年歲月的一環。此外，園區並設有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場、互動式裝置、公共藝術及專業的台南考古中心。
黃偉哲表示，台南的文化資產能量充沛，在這個充滿歷史及產業遺跡的場域，成立全國首座以「文化資產教育」為主題的園區更是別具意義，也代表市府對文化資產保存與活化的重視，他也特別感謝參與團隊的努力以及文化部、水利署挹注經費。
今日開幕首波登場大展「BIG CHANNEL－嘉南大圳地景劇場」結合新媒體團隊、聲音藝術家、科普教育團隊、歷史學者跨界合作，解構與重組歷史圖像、文獻檔案，打造魔幻寫實色彩的數位地景沉浸式劇場。另外還有水路柏青哥、地景跳格子、大圳混音場等3大多媒體遊戲互動裝置，讓遊客深刻體驗人文與水文交織的歷史情境。
園區另一大亮點－公共藝術《瞰水丘遊》，將珊瑚潭輪廓以不鏽鋼鏡面呈現，鏡面反射如同湖面反射天光樹影，令人驚豔；另外，重新詮釋烏山頭水庫、將每年水庫消耗水量等比縮小轉化而成的《彈跳小丘》，吸引小朋友排隊玩耍。
文資處表示，1月15至16日連續兩天的開幕活動，除有紙風車劇團重磅演出外，也規畫有集結在地小農、植物文創、美食特色商家的「chacha市集」，以及魔術、造型汽球跟小丑表演等街頭藝人表演，甜甜兒童劇團、繪本故事屋活動。
南市府也宣布，即日起至23日開幕試營運期間全面免費參觀，開放時間為上午9時至下午5時，每周二為休館日，來園區的朋友可直接搭乘火車至隆田車站，出站後左轉步行約3分鐘即可抵達園區。
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