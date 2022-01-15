台8線中橫公路連貫花蓮80多公里，當中，太魯閣國家公園壯麗景觀，合歡山雪季，都是許多登山愛好者嚮往的縱走名山，不過位處高海拔，加上公路送醫路程遠，去年有6人緊急送醫不治憾事，消防局接獲愛爾麗集團總支援，贈給4組公眾用AED（自動體外心臟電擊去顫器），今分送到中橫公路上合歡派出所等4個警察隊，有效提升高山救護量能。

消防局資料指出，太魯閣國家公園境內近2年緊急救護求救件數高達161人次，其中6人次因傷情嚴重及後送就醫路途遙遠而OHCA(到院前失去心肺功能)，凸顯野外高山急救的重要性。

消防局長林文瑞表示，太魯閣國家公園內蜿蜒綿長的山區道路，一直是消防急救品質不易提升的盲點，但民眾總是期待掛上報案電話後，消防救援便能立刻趕到。為了在救護車趕到前能有效維持傷病患生命徵象，2018年起消防局與警方訓練基礎急救技術，希望搶得急救時效。

花蓮慈濟醫院長林欣榮、消防局長林文瑞商談中橫缺乏急救設備的訊息，愛爾麗集團總裁常如山得知後，表達支持，捐出4組公眾用AED(自動體外心臟電擊去顫器)。今天由慈濟基金會徐志賢、張文仕、縣消防局、縣警局、太警隊等單位共同組隊前往，將這4具AED將配置在合歡派出所、天祥派出所以及保七總隊第九大隊所屬合歡小隊及文山小隊，也將愛心送上山。