據動保資訊網統計指出，截至2019年年底為止，全國家犬貓數量調查結果指出，光是犬隻就達153萬7440隻、貓也有76萬3771隻，數量龐大，農委會主委陳吉仲今天在臉書指出，我國的寵物產業年產值已高達500億元。為了因應現代社會的需求，提升寵物的福祉與健康，並更好地管理寵物產業，規劃設置台灣史上首個寵物專責單位「寵物管理科」。

陳吉仲指出，據統計，我國家戶數約700萬戶，就有200多萬戶飼養寵物；光是家犬、家貓的數量，就逼近230萬隻。寵物不只是養在家裡的動物而已，更是許多人親密的家人，帶給我們如同家人的重要。

陳吉仲說，成立寵物科後將鎖定4大目標，包括掌握寵物新興市場發展模式，例如寵物美容、寵物食品、寵物訓練、寵物保姆、寵物保險、寵物生命紀念等，並賦予適當的管理發展機制；完善動物展演管理機制，包括專業審查程序、不定期稽查、定期評鑑程序、專業執法人員；推動友善動物資訊管理系統，培植寵物產業專業人才，強化業者自律能力及消費者教育；建構寵物分級管理制度，依照物種入侵性、防疫及動物福利建立寵物黑名單、白名單。

陳吉仲提及，未來每年將投入至少1.3億預算在寵物管理科，並在農委會增加至少6名專業人力，在地方政府則增加95名，來落實政策。

農委會畜牧處副處長江文全表示，寵物科成立後，也已向人事總處請撥員額包括1名科長及5名同仁，行政院已經核定相關規劃，預計近期就能成立。