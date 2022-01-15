新竹縣農會農民直銷站新瓦屋11號店開幕，冷藏櫃販售在地生產的有機蔬菜。（羅浚濱攝）

新竹縣農會農民直銷站新瓦屋11號店開幕，吸引附近不少住戶前來選購。（羅浚濱攝）

新竹縣農會在新瓦屋客家文化保存區原有的農民直銷站7號店，空間狹小，展售的農產品種類有限，消費者採買不便，在農糧署和縣府補助經費後，農民直銷站遷移至新瓦屋11號店，15日由縣長楊文科等人揭牌開幕，採購民眾都說不僅空間寬敞，環境也變明亮了。

楊文科表示，農民直銷新瓦屋11號店開幕後，將可提供民眾採買13鄉鎮市的蔬菜水果，周遭住戶很多是輕的科技族，有這個農民直銷站採買也更加方便，相信在新竹縣農會的把關下，鄉親一定能夠吃的健康又安心。

新瓦屋11號店在新瓦屋忠孝堂旁，由農糧署和縣府共補助250萬元完成裝修，預估每個月的銷售額能達500萬元，楊文科保證民眾到直銷站購買的農特展品，一定新鮮，價格合理，歡迎所有鄉親來逛逛。

新竹縣農會總幹事李筱華表示，農糧署和縣府輔導推動地產地銷，13鄉鎮市生產的生鮮蔬果和各農產品，由農民及農會秉持「新鮮、安全、健康」共同管制，更重要的是資源共享，農民直銷站是屬於大家的。

李筱華說明，農民直銷站新瓦屋11號有各地農會特賣熱銷產品，像關西仙草茶、芎林蕃茄汁、新豐剝皮辣椒等農特產品外，還有農民有機種植的蔬菜，讓消費者有多樣化的選擇，並且能夠一次買足。

縣農會對新瓦屋11號店開幕，各鄉鎮市農會總事幾乎全員到齊，並推出眾多優惠，只要加入「農會會員」就送限量特色購物袋，現場也推出產銷履歷芭樂、有機蔬菜等農產品，只要銅板價能買到，吸引附近不少住戶前來選購。