除夕夜倒數兩周，家樂福強攻圍爐年菜商機，今年推出近250項年菜商品，其中發現「暖年菜」正夯，寒冷天氣讓兼具健康、便利、暖身的「湯鍋羹」系列年菜，躍升為小家庭的人氣選擇；尤其是麻辣鍋，從去年開始銷售成長達1.5倍，今年持續成長中，可說是跌破眼鏡的黑馬暖年菜！

近期疫情升溫，飯店、餐廳除夕圍爐宴紛紛傳出被取消，家樂福趁勢強打「暖年菜」，包含40項湯鍋羹系列，其中麻辣鍋有12項。

台中家樂福文心店年菜特賣會，自1月16日展開，不僅擁有賣店限定的折扣，凡購買年菜商品再贈送獨家贈品，於家樂福線上購物指定商品滿1500元，送100元線上折價券等多重優惠搶客。

家樂福表示，「暖年菜」近年銷售成長1成，究其原因發現，除了鍋物在過年有團圓的好兆頭，「溫暖、健康、便利」三大好處，是暖年菜成為小家庭首選的原因。

過去年菜較少出現的麻辣鍋可說是年菜黑馬，尤其麻辣鍋，從去年開始銷售成長達1.5倍今年也持續成長，推測是新時代小家庭，重視團圓氣氛更大於吉祥的寓意，麻辣鍋物簡單的特性就成為熱門選擇，其中與海底撈麻辣火鍋套餐、這一鍋御膳麻辣鍋底、嘉義林聰明砂鍋麻辣鴨血等名店鍋物，打開來就有鴨血、米粉等鍋底更是便利。

家樂福要讓弱勢家戶也暖上心頭，全台家樂福從去年11月10日開始募集年菜，總共募集超過4000套，全台各分店自行與在地的區公所及協會合作，合作對象包含弘道老人福利基金會、勵馨基金會、高雄市慈暉學院、那瑪夏民權真耶穌教會、那瑪夏民權長老教會、向日葵關懷協會、基督教阿尼色佛兒童之家、家扶中心、竹山玫瑰啟能教育中心、沙鹿社會局家庭福利中心、惠明盲校、華山基金會、安仁家園、世界和平會、沐馨基金會等超過14個單位，今日家樂福北北區經理馬和永也代表贈送弘道老人福利基金會近700組年菜。

家樂福年菜特賣會今（15）日與16日於全台鼎山店、經國店、文心店、蘆洲店等四店進行，特賣會提供現場限定的超殺特價，另外凡購買年菜商品就花生辣椒醬、紅包袋等獨家贈品。

除了年菜特賣優惠外，即日起到2月8日前，登入家樂福錢包即可享有『百萬紅包，天天搶』的好康活動。家樂福線上購物指定商品滿1500元，送100元線上折價券等多重優惠。