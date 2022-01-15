清水紫雲巖15日舉行冬令救濟活動，在寒冬注入一股暖流。（陳淑娥攝）

清水紫雲巖15日舉行冬令救濟活動，在寒冬注入一股暖流。（陳淑娥攝）

台中市清水紫雲巖長期致力於公益活動，在疫情升溫之下，15日仍照常舉行冬令救濟活動，今起一連5天發放近6萬斤白米、慰問金等民生物資給弱勢戶，共計2200戶受惠。紫雲巖主委吳勝隆表示，該活動已持續數十年不間斷，希望能拋磚引玉，在寒冬之際為社會注入一股暖流。

台中市清水紫雲巖是清水主要信仰中心，15日起一連5天舉行冬令救濟，預計發送近6萬台斤白米等民生物資及慰問金給低收入戶，台中市議長張清照也到現場關心及協助發放。

主委吳勝隆表示，冬令救濟活動8點才開始，但時間未到，許多迫不及待的民眾已到場排隊，為了不讓大家久候，提前於7點30分發放物資，包括清水區37里及沙鹿區鹿峰、鹿寮、西勢、清泉、公明里弱勢民眾，共計1700戶左右受惠；此外，2000至3000元加菜金，則有500多個低收入戶領取。

吳勝隆指出，往年都是直接發放50斤白米一包，今年除了白米外，特別準備食用油、麵、麥片等，讓捐贈的民生物資更多樣化。清水義消分隊長楊忠銘也率領成員到場協助，並主動幫忙年邁者、行動不便或婦女扛白米上樓，現場洋溢著一片溫馨氛圍。