曾犯下多起持刀尾隨女子劫財性侵的陳姓男子，2019年5月搭訕一名正在練習儀隊動作的高中女學生，以教她騎機車為由載到永和河堤外，竟環抱女高中生拖行欲性侵，遭女方奮力抵抗毆打，陳男為了得逞，不但恐嚇「讓我發洩一下又不會死」，甚至連續出拳毆打頭臉，幸好女高中生臨危不亂，當場往陳男下體猛踹後才順利逃離，一審陳男遭判3年4月，經陳男上訴後，高等法院駁回上訴維持原判，民事求償部分，新北地院日前判決陳男應賠償50萬元精神慰撫金，仍可上訴。

根據判決書記載，5 月18日陳男結識在練習儀隊動作之高中女生，以教她練騎機車，雙方一同用餐後再至新北市永和區河堤外練騎機車。高中女控訴，晚間11時30分要離開河堤外時，陳男突然抓住她按倒在地，用舌頭舔她嘴巴，遭到女高中生劇烈反抗並要傷舌頭，陳男盛怒下，從後面環抱拖行女方至河堤草地上，還掩住口鼻並毆打頭臉，女方立刻咬陳男的手。

未料陳男不鬆手，還一邊說：「 讓我發洩一下不會死」，一邊脫女方褲子並猥褻胸部，當場遭到女方痛毆，事後女高中生丟棄筆電逃出河堤後看到消防局，立刻請消防員帶她去警局報案。女高中生於返家後隨向父親哭訴，並將陳男特徵及身體受傷過程貼在臉書上，讓網友小心遭被告猥褻。

陳男在庭訊時，坦承兩人有一起去河堤外練習騎機車並聊天，並有在河堤外毆打女方，但否認性侵，還辯稱：當時女方說可以保護自己，於是他就開玩笑的從背後用手摀住女方的嘴並環抱，雙方產生互毆。後來女方往馬路那邊跑走，他騎車追上去，要把電腦還給女高中生，當初是因為手受傷流血，所以才會造成女方褲頭留有血跡。

但法官查出，陳男91年間曾持刀尾隨夜歸女子搶奪並猥褻的前科，犯案手法和對待女高中生手法相同，合理判斷是基於滿足自身性慾為目的而施以強制力，除了猥褻並強脫女方外褲，還宣稱「讓我發洩一下又不會死」，可認陳男上開性攻擊行為，與意圖性侵有密接關連性。

一審法官將陳男判刑3年4月，但陳男上訴，堅持不認罪，高院仍駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。民事求償部分，新北地院日前判決陳男應賠償50萬元精神慰撫金，仍可上訴。