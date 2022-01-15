農曆過年即將到來，香緹卡、肌膚之鑰、THREE、碧兒泉、雪花秀、資生堂國際櫃分別以品牌熱銷保養品為主角，推出虎年限定版包裝，喜氣的紅色搭配可愛的老虎，不但充滿喜氣，還能讓膚況更上一層樓。

▍1.香緹卡虎年限定禮盒組

香緹卡推出虎年限定禮盒組，內含加大容量的鑽石級面膜升級版和花妍絲漾唇彩，限定版鑽石級面膜升級版的外盒特別燙金印上栩栩如生的老虎頭像，讓人感到新年活力與喜氣，蘊含滿滿祝福。

香緹卡虎年限定禮盒組，含鑽石級面膜升級版75ML、花妍絲漾唇彩。（邱映慈攝）

▍2.肌膚之鑰光之緋紅限量版

肌膚之鑰推出全新光之緋紅限量版，經典3品：激光瓶、光采無瑕妝前凝霜、塑妍逆齡眼霜，化身象徵透潤緋紅寶石般的華麗瓶身，用最奢華的保養為肌膚迎來天生裸肌的全新光采。

肌膚之鑰以經典3品為主角，推出全新光之緋紅限量版系列。（邱映慈攝）

▍3.THREE平衡潔膚組寅虎好年限量版

為回饋海外的消費者，THREE特別以2022年農曆虎年為設計靈感，將平衡潔膚明星商品，換上充滿年節氣息的節慶新裝，推出兩款「寅虎好年限量版」限定商品，包含：THREE平衡潔膚油R獨立包裝限定版，以及THREE平衡潔膚組雙瓶套裝限定版，送禮自用兩相宜。

THREE平衡潔膚油R獨立包裝限定版。（邱映慈攝）

THREE平衡潔膚組雙瓶套裝限定版。（邱映慈攝）

▍4.碧兒泉奇蹟特嫩精華虎年限定版

歡慶2022虎年即將到來，碧兒泉推出奇蹟特嫩精華虎虎生風新春紅瓶限定版，75ml大容量，拯救肌膚暗沉、毛孔粗大、粗皮顆粒退散，迎新送舊亮出健康水嫩肌。

碧兒泉奇蹟特嫩精華虎年限定版。（邱映慈攝）

▍5.Sulwhasoo雪花秀2022新春限定系列

雪花秀以養膚金三角：潤燥養膚精華、滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露、滋陰蔘回彈霜為主角，推出「2022幸福如意限定版」，這次的瓶身設計結合了傳統如意繩結纏繞成愛心的圖騰，象徵彼此之間心與心更緊密的連結，打造具文化深度及祝福意涵的限量版，希望傳遞給全世界溫暖的愛與關懷，也象徵著新的一年充滿幸運、愛與快樂。

Sulwhasoo雪花秀2022幸福如意限定版。（邱映慈攝）

▍6.資生堂國際櫃虎年行運限定系列

資生堂國際櫃推出「虎年行運限定系列」，將資生堂的明星商品：小紅瓶、拉提神霜，換上由華裔設計師ANGEL CHEN操刀設計的全新包裝，紅色瓶身印上應景的老虎，讓新春降福還「降齡」。