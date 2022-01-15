Netflix台劇《華燈初上》除了華麗卡司備受關注，究竟誰是殺死劇中角色「蘇媽媽」的兇手，引起熱烈討論，許多戲迷更是心急如焚想知道兇手是誰？女星舒淇也忍不住在instagram怒嗆飾演警察的楊祐寧太遜，直呼：「查了兩季，兇手是誰都不知道。」

《華燈初上》兇手究竟是誰?在第二播畢後仍未水落石出，尤其最後一集出現關鍵物證，讓許多戲迷敲碗第3季趕快播出，身為戲迷的舒淇曬出多位角色劇照，接著寫道：「楊祐寧很遜，查了兩季，兇手是誰都不知道，但兒子成年以後一定會很好看，然後還好寶寶是媽媽，不然誰搶得贏她啊」，對於被指一直查不出兇手，楊祐寧也為此事反駁：「妳知道《紙房子》那群人5季了還抓不到嗎？妳以為警察好當喔」。

多數網友也認同舒淇說法，紛紛留言：「他就一直抽菸不查案」、「成哥還在業配七味粉，沒有心思找兇手」、「難道是小豪？感覺有深深的恨意」、「整部戲都在點菸怎麼可能查出來啦」、「舒淇女神如果演第三季 我一定看爆」、「淇姐也太好笑入戲太深」。

郭雪芙在劇中原飾演「光」酒店的小姐之一王愛蓮（Aiko），被趕出酒店後跳槽到吳慷仁旗下的「Sugar」酒店，日前曬出劇照並附上26個表情符號，似乎在暗示劇情走向，從她洩漏的蛛絲馬跡讓網友狂猜：「兇手應該是有血緣關係的人」。

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