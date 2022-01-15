自稱神明代言人，卻偷神明香油錢。23歲康女與陳姓男友平日無業，自稱是神明乩身，13日兩度至台南新營太子廟偷香油錢，得手5萬5000元，還拿去買手機，當地警方獲報後昨日循線在嘉義逮捕2人，今天移送法辦。
康女與陳男這對鴛鴦大盜居無定所，全台走透透，涉嫌多起香油錢及機車、超商竊案，13日下午搭計程車前往新營區太子宮廟，破壞香油箱竊取裡面的香油錢，得手約新台幣4萬元；兩人食髓知味，13日晚間23時許再度搭計程車前往太子宮，以同樣的手法竊走香油錢約1萬5000元。
台南市警察局新營分局14日凌晨5點鐘接獲太子宮廟祝報案，隨即組成專案小組，調閱沿線監視器畫面，在掌握嫌疑人動線後，循線在嘉義市某旅館逮捕康、陳2人，當場查獲嫌犯使用贓款購得的2隻新手機及餘款600元，以及作案工具，目前仍持續清查2嫌涉及的其他案件。
新營分局長斯儀仙表示，本案能迅速偵破，要歸功於員警案發後能積極蒐證，鎖定嫌犯。斯儀仙同時呼籲各大廟宇，春節將至，香油錢和金牌請一定要妥善保管，提昇防衛機制，不要讓歹徒有機可趁。
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