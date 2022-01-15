原定該行程要發送小紅包卻臨時喊卡。（洪靖宜攝）

迎接新年，也因應疫情升溫，高雄市長陳其邁15日到三鳳中街參加年街活動，原定要發送小紅包卻臨時喊卡，他說因為疫情關係取消今年發紅包的活動；另外，目前「強烈建議」高雄各級學校，盡量勿到出現本土病例縣市進行戶外教學，若非得前往，得提送防疫計劃到市府，相關人員回到高雄需進行健康自主管理。

高雄「虎虎生豐，2022高雄過好年」虎年小紅包首發，15日在三鳳中街搶先開跑，原定高雄市長陳其邁將到場發送小紅包，不過就在活動之前臨時喊卡，他提到，目前高雄沒有本土個案，也沒有社區傳播的風險，基本上社區是安全的，除上次一名桃園同學到高雄，但並非可傳染期間來高雄，但還是要採取高標準防疫，所以在今年的過年，比照去年會提早到廟裡參香，或是到各團體拜年，但是今年不會發紅包。

針對年貨大街防疫，陳其邁說，首先採買時先分流，希望大家分散採買的時間，像三鳳中街今年就已經可以提早購買年貨，第二在防疫工作上，每個人戴口罩，以及環境清消，還有熱食要加蓋、不能試吃、也不能邊走邊吃，假如說情節嚴重的時候也會開罰。

他提到，因為Omicron來得快，雖然高雄現在沒有本土感染的任何個案，目前看起來也沒有社區傳播的風險，但是還是要做好準備，尤其在過年期間南北的移動，也必須看北部地區的疫情如何，假如以現在桃園、北部的狀況，雖然有些零星的本土感染，但感染源幾乎都可以溯源，那也可以稍微放心，但是也不可以鬆懈，還是要把防疫工作做好。

被問到是否有考慮停止高雄各級學校的戶外活動？陳其邁說，校園戶外教學的部分，還是以本市為原則，強烈建議暫時不要到有本土傳染個案的縣市來進行跨區的戶外活動或旅遊。假如要前往的話，要有防疫計畫，包括跟家長的討論、溝通，也讓教育局了解前往相關計畫像是防疫等作審核，回來的時候也要進行自主健康管理。

他提到，因為12歲以下學生沒有施打疫苗，假如沒有抗體，那傳染力強，回家就可能會傳染給家人，所以還是要特別特別的小心，我們是不鼓勵跨區戶外活動，盡量以高雄市為主。