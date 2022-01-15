宜蘭地檢署日前指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並約談宜蘭縣長林姿妙，最後林姿妙無保請回，引發各界對年底地方選舉的聯想。前民進黨立委郭正亮直言，林姿妙太客氣了，她其實可以拒絕夜間問訊；同時，他也指出，台中市長盧秀燕和雲林縣長張麗善戰鬥力都很強，而且這些縣市長都是老鳥了，不論空軍還是陸軍都很擅長。

郭正亮14日在中天政論節目《正常發揮》中表示，民進黨提早攻擊，不見得對盧秀燕、張麗善不好，因為攻擊議題就爆掉了，就不能再打。林姿妙的議題還在發展中，有科長、處長被收押，30路人馬搜索，可能有證據，但不一定到縣長，縣長也是太客氣，夜間審訊她可以拒絕，隔天早上再去。

郭正亮認為，這個給人家感覺就是在問林姿妙知不知情，後來可能找不倒任何關係就請回，但這是重大影射。到年底還有很長時間，大概一審會出來，這就是看後續罪證程度。

郭正亮指出，台中發生的事情，只要還沒進入司法階段都是口水，在10個月前就對盧秀燕潑髒水不容易，「盧秀燕選幾屆了？你以為她是顏寬恒，你要打她，蔡其昌的口才都不一定有她好，我在立院跟盧秀燕都在財政委員會，認識很久了」。

郭正亮也說，不要以為張麗善是第二個顏寬恒，張的口才也很強，這兩個都是有戰力的，而顏寬恒只有做基層動員，後來證明不能只有陸軍，也要有空軍回擊。補選一個完全空軍、一個完全陸軍太罕見，這在縣市長選舉不會出現，因為這些都是老鳥，空軍、陸軍都很會打。而年底選起來是22個縣市同時選，媒體怎麼可能只報一個地方，且真正大家關心的是台北跟桃園。