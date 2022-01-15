年關將近，民眾提領大筆現金頻率提升，金融機構也將有大量現金進駐，為保護民眾財產安全，桃園市八德警分局14日下午與轄區銀行共同實施「防搶演練」，藉此強化金融機構應變作為及提升員警攔截圍捕反應技巧。

此次演練由警方假扮蒙面歹徒，兩名歹徒趁銀行即將打烊之際衝進銀行內行搶，1歹徒持槍控制保全，另一名歹徒持槍走到櫃檯喝令行員將現金放進手提包內，行員保持冷靜趁機按下緊急警報鈕，歹徒行搶得手後步出銀行，剛好遇到接獲通報的巡邏員警抵達現場，歹徒見狀立即騎乘機車逃逸，其中一名歹徒來不及坐上機車直接遭警方逮捕，另一名則在線上快打部隊攔截圍捕之下，也棄械投降，演練過程逼真、震撼力十足。

八德分局呼籲，民眾如欲存款或提領大量現金，可向鄰近派出所申請護鈔服務，降低被害風險；春節期間治安不打烊，警方將持續加強各治安重點地區的防竊、防搶工作，讓民眾安心過好年。