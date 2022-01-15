台北市打不到高端 陳時中：我太太也抱怨

1922公費疫苗預約平台今天重啟，開放民眾預約第3劑疫苗，但上午10點一開放就當機。中央流行疫情指揮中心今天強調，系統剛開放時確實造訪人次較多，但並未當機，至於有民眾反映選擇高端疫苗卻在台北市找不到醫療機構接種，指揮中心表示，會再與台北、新北市協調開設更多接種點。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天上午10點1922平台剛開始重啟的造訪人次達76萬，確實人次較多，不過系統內本來就有排隊機制，只要點入後安心等候都能輪到，因此截至下午1點已有43萬人次完成預約，並沒有當機。

不過，有許多民眾反映，預約高端疫苗後卻找不到醫療機構接種，衛福部長陳時中坦言，自己曾聽太太抱怨，第3劑想打高端卻找不到地方打，這部分會再與台北市、新北市協調，盼能加開更多接種點。

陳時中表示，昨天疫苗接種人次較多，共完成36萬9051人接種，接種數依序為莫德納25萬9009人次、BNT 9萬7644人次、高端8081人次、AZ接種4317人次，截至目前我國疫苗覆蓋率達80.62％、第二劑覆蓋率72.1％、基礎加強劑0.28％、追加劑5.85％。